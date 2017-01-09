كوريا الجنوبية تتراجع إلى المركز السادس عالميا في إنتاج السيارات.

سيول 9 يناير 2017 (وال) - تراجعت كوريا الجنوبية إلى المركز السادس في إنتاج السيارات في العالم خلال 2016 متخلفة بذلك عن الهند بسبب تداعيات إضرابات نقابة العمال. وصرح اتحاد مصنعي السيارات الكورية اليوم الاثنين إن حجم إنتاج السيارات في البلاد قد انخفض بمقدار 2ر7 % خلال العام الماضي. وسجلت شركة "هيونداي موتورز" أكبر تراجع في إنتاج السيارات خلال العام الماضي حيث انخفض انتاجها بنسبة 6ر9 % كما شهدت "كيا موتورز" التابعة لها تراجعا بنسبة 4ر9 % خلال ذات الفترة. وقدر إنتاج السيارات للهند ب5ر4 مليون وحدة في العام الماضي لتحتل المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا.