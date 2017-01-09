العراق: ارتفاع عدد النازحين منذ بداية عمليات تحرير الموصل إلى 169 ألفا.

بغداد 9 يناير 2017 (وال) - إرتفع عدد النازحين من مدينة الموصل وضواحيها في شمال العراق, إلى 169 ألفا, منذ انطلاق عمليات تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) في أكتوبر الماضي, حسبما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ستار نوروز, اليوم الإثنين. ونقلت مصادر إعلامية عن نوروز, قوله أن "الارتفاع الجديد في عدد النازحين تلا بدء المرحلة الثانية من عمليات استعادة الموصل, في 29 ديسمبر الماضيع, مشيرا إلى أن "21 ألف نازح رجعوا لمناطقهم المحررة بعد تأمينها وإعادة الخدمات الأساسية لها كمنطقة القيارة (جنوب الموصل)". وكانت آخر حصيلة رسمية للنازحين من الموصل وضواحيها أعلن عنها وزير الهجرة والمهجرين, جاسم الجاف, يوم الخميس الماضي, أشارت إلى بلوغ عدد النازحين 160 ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المدينة في 17 أكتوبر الماضي. ويتواجد أغلب نازحي الموصل في مخيمات (الخازر وحسن شام) في شرق الموصل ومخيمات جنوبها).