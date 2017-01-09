الرئيس الفلسطيني يطالب ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.الإثنين ، 09-01-2017 - 17:24:00

رام الله (الضفة الغربية) 9 يناير 2017(وال) -طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعدم نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة لما لهذه الخطوة من أثار مدمرة على عملية السلام و خيار حل الدولتين. وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية ان عباس بعث أيضا رسائل إلى رؤساء كل من روسيا و الصين و فرنسا و المستشارة الألمانية ورئيسة وزراء بريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي ورئاسة عدم الانحياز وأمين عام الجامعة العربية, دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

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