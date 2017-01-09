الشرطة التركية تفرق محتجين ضد تعديلات دستورية.

أنقرة 9 يناير 2017 (وال) - فرقت الشرطة التركية اليوم الإثنين مئات المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان مستخدمة الغاز المسيل للدموع و خراطيم المياه حسب مصادر اعلامية. ونقلت المصادر عن شهود عيان أن من بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة حزب "الشعب الجمهوري المعارض" الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. واكد الشهود أن "الشرطة اعترضت الكثير من المحتجين عند إحدى بوابات البرلمان". ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي في وقت لاحق اليوم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة التي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل. وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي قد اعلن فى وقت سابق إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يجرى في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل. ومن المقرر أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد تحول البلاد إلى نظام رئاسي وتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.