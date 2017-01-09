رئيس وزراء ساحل العاج يقدم استقالته.

أبيدجان 9 يناير 2017 (اوج) - قدم رئيس وزراء ساحلالعاج دانيال كابلان دنكان اليوم الاثنين استقالته من منصبه لرئيس البلاد الحسن واتارا. وصرح دنكان في تصريح عقب لقائه مع الرئيس واتارا بأنه قدم استقالته من منصبه وحل الحكومة عقب التصديق على الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح رئيس الوزراء العاجية ان الاستقالة "تأتي وفق أحكام الدستور" لافتا الى أن البرلمان "سيعقد في وقت لاحق جلسته الافتتاحية حيث سيتم خلالها انتخاب رئيس له وتعيين نائب لرئيس البلاد في انتظار تكليف الحزب صاحب الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة المقبلة". وتشهد ساحل العاج تطورات سياسة متلاحقة من أبرزها إصلاحات دستورية كبيرة استحدثت منصب نائب رئيس الجمهورية فيما تعهد الرئيس الحسن واتارا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات عام 2010 بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020 .