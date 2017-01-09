وفد من مجلس النواب يبحث بالجزائر سبل تفعيل الاتفاق السياسي .



طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - بحث وفد من مجلس النواب مع وزير

الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \" عبد

القادر مساهل \" اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة \"آخر تطورات الوضع في

ليبيا\".

وتناول اللقاء, حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ,

\" السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية من خلال

ديناميكية حوار شامل ليبي-ليبي والمصالحة الوطنية, وذلك ضمانا للإستقرار

والسلام والأمن \".

وأكد \" مساهل \" خلال هذا اللقاء على رؤية بلاده والمجهودات المبذولة

من جانبها المبنية على \"عدم التدخل في شؤون الغير, لإيجاد حل سياسي

للازمة والتوفيق بين مواقف مختلف الأطراف الليبية\".

ومن جهتهم, كما جاء في نفس النص, أثنى أعضاء مجلس النواب على \"الجهود

الكبيرة والمهمة\" التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف

الليبية والحوار بين الليبيين في إطار تفعيل الإتفاق السياسي ودعم المسار

المقترح من الأمم المتحدة.





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