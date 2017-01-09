وفد من مجلس النواب يبحث بالجزائر سبل تفعيل الاتفاق السياسي .
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 15:38:00
\n طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - بحث وفد من مجلس النواب مع وزير \nالشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \" عبد \nالقادر مساهل \" اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة \"آخر تطورات الوضع في \nليبيا\".\n وتناول اللقاء, حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ,\n\" السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية من خلال \nديناميكية حوار شامل ليبي-ليبي والمصالحة الوطنية, وذلك ضمانا للإستقرار \nوالسلام والأمن \". \n وأكد \" مساهل \" خلال هذا اللقاء على رؤية بلاده والمجهودات المبذولة \nمن جانبها المبنية على \"عدم التدخل في شؤون الغير, لإيجاد حل سياسي \nللازمة والتوفيق بين مواقف مختلف الأطراف الليبية\". \n ومن جهتهم, كما جاء في نفس النص, أثنى أعضاء مجلس النواب على \"الجهود\nالكبيرة والمهمة\" التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف \nالليبية والحوار بين الليبيين في إطار تفعيل الإتفاق السياسي ودعم المسار\nالمقترح من الأمم المتحدة.\n \n \n ...( وال )...