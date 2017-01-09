\" سيالة \" يعلن أن السفارة الايطالية ستستأنف غد عملها من العاصمة طرابلس .
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 15:18:00
\n طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية والتعاون المفوض \nبحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أن سفير ايطاليا لدى ليبيا سيقدم \nاوراق اعتماده وسيباشر عمله من العاصمة طرابلس يوم غد الثلاثاء .\n وأوضح \" سيالة \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم مع وزير \nالداخلية الايطالي \" ماركو مينيتي \" الذي يقوم بزيارة الى ليبيا ان \nالسفارة الايطالية بطرابلس ستستأنف عملها اعتبارا من يوم غد وأن السفير \nالايطالي سيكون اول سفير يعيد تنشيط سفارة بلاده بطرابلس وهي ايضا اول \nسفارة ستعمل بشكل مستمر في طرابلس .\n وأشار \" سيالة \" الى أنه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي على استئناف \nالسفارة الايطالية بطرابلس منح التأشيرات وتسهيل التواصل بين البلدين في\nاقرب وقت ممكن بعد استكمال اجراءاتها الفنية بتركيب منظومة التأشيرات \nداخل السفارة الايطالية .\n وقال \" سيالة \" \" اتفقنا على ان تقوم ايطاليا بتمويل جملة من المشروعات\nفي ليبيا ، واعطاء اهمية خاصة للجنوب الليبي في هذه المشروعات ، كما \nاتفقنا على تعاون مكثف في مجال الامن بالتواصل بين وزيري الداخلية في \nالبلدين \".\n وأكد أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين البلدين حيال المسائل المشتركة\nوهناك توافق كامل في الاراء .\n \n ...(وال)...