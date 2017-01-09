\" سيالة \" يعلن أن السفارة الايطالية ستستأنف غد عملها من العاصمة طرابلس .



طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية والتعاون المفوض

بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أن سفير ايطاليا لدى ليبيا سيقدم

اوراق اعتماده وسيباشر عمله من العاصمة طرابلس يوم غد الثلاثاء .

وأوضح \" سيالة \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم مع وزير

الداخلية الايطالي \" ماركو مينيتي \" الذي يقوم بزيارة الى ليبيا ان

السفارة الايطالية بطرابلس ستستأنف عملها اعتبارا من يوم غد وأن السفير

الايطالي سيكون اول سفير يعيد تنشيط سفارة بلاده بطرابلس وهي ايضا اول

سفارة ستعمل بشكل مستمر في طرابلس .

وأشار \" سيالة \" الى أنه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي على استئناف

السفارة الايطالية بطرابلس منح التأشيرات وتسهيل التواصل بين البلدين في

اقرب وقت ممكن بعد استكمال اجراءاتها الفنية بتركيب منظومة التأشيرات

داخل السفارة الايطالية .

وقال \" سيالة \" \" اتفقنا على ان تقوم ايطاليا بتمويل جملة من المشروعات

في ليبيا ، واعطاء اهمية خاصة للجنوب الليبي في هذه المشروعات ، كما

اتفقنا على تعاون مكثف في مجال الامن بالتواصل بين وزيري الداخلية في

البلدين \".

وأكد أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين البلدين حيال المسائل المشتركة

وهناك توافق كامل في الاراء .



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