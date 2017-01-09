وزرة التربية والتعليم تعمم بعدم ارغام الطلبة على حضور الطابور الصباحي والمسائي لفترة مؤقتة إلى حين انتهاء موجة البرد.
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 14:40:00
\n \n طرابلس 09 يناير 2016 ( وال ) - أصدرت وزرة التربية والتعليم بحكومة \nالوفاق الوطني ، اليوم الاثنين ، تعميما بشأن عدم ارغام الطلبة على حضور \nالطابور الصباحي والمسائي لفترة مؤقتة إلى حين انتهاء موجة البرد.\nودعت الوزارة كافة مدراء مكاتب النشاط المدرسي الى عدم إرغام التلاميذ \nوالطلاب لحضور الطابور الصباحي والمسائي حفاظا على سلامتهم من الإصابة \nبنزلات البرد.\nويأتي هذا التعميم نتيجة ماتشهده مدن ومناطق ليبيا من سوء للاحوال الجوية\nوموجة من الصقيع والبرد الشديدين في ظل استمرار الانخفاض الحاد في درجات \nالحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.\n \n ... ( وال )..