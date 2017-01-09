وزرة التربية والتعليم تعمم بعدم ارغام الطلبة على حضور الطابور الصباحي والمسائي لفترة مؤقتة إلى حين انتهاء موجة البرد.





طرابلس 09 يناير 2016 ( وال ) - أصدرت وزرة التربية والتعليم بحكومة

الوفاق الوطني ، اليوم الاثنين ، تعميما بشأن عدم ارغام الطلبة على حضور

الطابور الصباحي والمسائي لفترة مؤقتة إلى حين انتهاء موجة البرد.

ودعت الوزارة كافة مدراء مكاتب النشاط المدرسي الى عدم إرغام التلاميذ

والطلاب لحضور الطابور الصباحي والمسائي حفاظا على سلامتهم من الإصابة

بنزلات البرد.

ويأتي هذا التعميم نتيجة ماتشهده مدن ومناطق ليبيا من سوء للاحوال الجوية

وموجة من الصقيع والبرد الشديدين في ظل استمرار الانخفاض الحاد في درجات

الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.



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