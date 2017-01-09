وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تستعين بالشباب في عمليات المسح العام للمؤسسات .

طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أطلقت وزارة الدولة لشؤون هيكلة \

المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني ،مبادرة تهدف الى الاستعانة بالشباب، في \

عمليات المسح العام للمؤسسات العامة التي تحتاج إلى تطوير، ومعرفة الخلل \

الذي يعيق سير عملها، والعمل على تحسين أدائها ليتحقق الهدف المرجو منها.\

ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات \

\\\"إيمان بن يونس\\\"، تأكيدها ، أن هذا العمل يهدف إلى تطوير قدرات الشباب \

واستغلال طاقاتهم ووقت فراغهم بشكل إيجابي، وتهيئتهم للمجال العملي بجانب\

النظري لما بعد الدراسة، وتطوير فهم واستيعاب الشباب لكيفية العمل \

الإداري والتعامل مع الإدارات الوسطى.\

وأوضحت \\\"بن يونس\\\" الى أنه قد تم تجربة هذه المبادرة مع اتحاد طلبة \

كلية العلوم الإدارية والمالية، مؤكدة على أنهم قاموا بمسح عام على مصلحة\

الطيران المدني لمدة تجاوزت ( 45 يوماً )، وأنجزوا خلالها تقريرا مفصلا، \

أوضحوا فيه نقاط الضعف الموجودة بالمصلحة، بالإضافة إلى النقاط الإيجابية\

بين مكاتب وإدارات المصلحة، مشيرةً إلى أنهم كانوا فوق المستوى المطلوب ،\

وبامتياز.\

وأشارت إلى أن هذه الفكرة لاقت انتشارا واسعاً عبر وسائل التواصل \

الاجتماعي، وتم من خلالها التواصل مع فريق \\\"السعي للتقدم والرقي\\\" الذي \

يضم مجموعة من شباب مدينة سبها، مؤكدة أنهم يعملون على مشروع مسح في إحدى\

المؤسسات بالمدينة.\

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