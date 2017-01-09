وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تستعين بالشباب في عمليات المسح العام للمؤسسات .
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 14:04:00
طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أطلقت وزارة الدولة لشؤون هيكلة \\nالمؤسسات بحكومة الوفاق الوطني ،مبادرة تهدف الى الاستعانة بالشباب، في \\nعمليات المسح العام للمؤسسات العامة التي تحتاج إلى تطوير، ومعرفة الخلل \\nالذي يعيق سير عملها، والعمل على تحسين أدائها ليتحقق الهدف المرجو منها.\\n ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات \\n\\\"إيمان بن يونس\\\"، تأكيدها ، أن هذا العمل يهدف إلى تطوير قدرات الشباب \\nواستغلال طاقاتهم ووقت فراغهم بشكل إيجابي، وتهيئتهم للمجال العملي بجانب\\nالنظري لما بعد الدراسة، وتطوير فهم واستيعاب الشباب لكيفية العمل \\nالإداري والتعامل مع الإدارات الوسطى.\\n وأوضحت \\\"بن يونس\\\" الى أنه قد تم تجربة هذه المبادرة مع اتحاد طلبة \\nكلية العلوم الإدارية والمالية، مؤكدة على أنهم قاموا بمسح عام على مصلحة\\nالطيران المدني لمدة تجاوزت ( 45 يوماً )، وأنجزوا خلالها تقريرا مفصلا، \\nأوضحوا فيه نقاط الضعف الموجودة بالمصلحة، بالإضافة إلى النقاط الإيجابية\\nبين مكاتب وإدارات المصلحة، مشيرةً إلى أنهم كانوا فوق المستوى المطلوب ،\\nوبامتياز.\\n وأشارت إلى أن هذه الفكرة لاقت انتشارا واسعاً عبر وسائل التواصل \\nالاجتماعي، وتم من خلالها التواصل مع فريق \\\"السعي للتقدم والرقي\\\" الذي \\nيضم مجموعة من شباب مدينة سبها، مؤكدة أنهم يعملون على مشروع مسح في إحدى\\nالمؤسسات بالمدينة.\\n \\n ... ( وال )..