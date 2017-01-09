علماء أمريكيون ينتجون خلايا جذعية صناعية للقلب.

واشنطن 9 يناير 2017 (وال) - تمكن فريق من العلماء من جامعة ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة من إنشاء خلايا جذعية صناعية لأنسجة القلب. وأشار العلماء إلى أن هذه الخلايا تمتلك نفس مزايا الخلايا الطبيعية ويمكن استخدام تقنية إنشائها لإنتاج أنواع أخرى من الخلايا. ومن الممكن أن يؤدي العلاج بالخلايا الجذعية الطبيعية على الرغم من فعاليته إلى تشكل أورام أو رفض جهاز المناعة للخلايا الجديدة في حين تنخفض نسبة هذه المضاعفات عند استخدام الخلايا الصناعية. وقد تم إنتاج الخلايا الجديدة على أساس حامض "غليكول-اللبنيك" والإنزيمات التي تم الحصول عليها من مستنبت الخلايا الجذعية لقلب الإنسان. ويذكر أن تجاربا أجريت على فئران كشفت عن خلايا جديدة بإمكانها أن تساعد على نمو أنسجة القلب مما يساعد على الشفاء بعد وقوع جلطة قلبية. ...( وال ) ...