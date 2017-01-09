الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي .

طرابلس 09 يناير2017 (وال) - عقدت الجمعية العمومية لشركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين اجتماعها السنوي بحضور رئيس الجمعية العمومية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس \"مصطفى صنع الله\"، وأعضاء الجمعية العمومية للشركة رئيس لجنة الإدارة بالشركة وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من مدراء الإدارات والمدراء العامون بالمؤسسة الوطنية للنفط، .

وتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على نشاط الشركة خلال العام الماضي وخطة

العمل لعام 2017م، والبرنامج المالي، والميزانية التشغيلية، والتقديرية

المقترحة للعام الجاري.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد ضرورة الاهتمام بالأرشفة، وإحالة

البيانات المطلوبة إلى الإدارات المعنية بالمؤسسة ، والإسراع بالمسح

الجيوفيزيائي للأجزاء الجاهزة ببعض المناطق الليبية . والاعتماد على

الخبرات الليبية وعدم الاكتفاء بالخبرات الأجنبية ، والأخذ بالمبادرة في

نقل التقنيات في مجال المسح الاستكشافي الجيوفيزيائي إلى الشباب الوطني .

... وال ..