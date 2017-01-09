الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي .
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 13:14:00
طرابلس 09 يناير2017 (وال) - عقدت الجمعية العمومية لشركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين اجتماعها السنوي بحضور رئيس الجمعية العمومية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس \"مصطفى صنع الله\"، وأعضاء الجمعية العمومية للشركة رئيس لجنة الإدارة بالشركة وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من مدراء الإدارات والمدراء العامون بالمؤسسة الوطنية للنفط، .\nوتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على نشاط الشركة خلال العام الماضي وخطة \nالعمل لعام 2017م، والبرنامج المالي، والميزانية التشغيلية، والتقديرية \nالمقترحة للعام الجاري.\n كما تم خلال الاجتماع التأكيد ضرورة الاهتمام بالأرشفة، وإحالة \nالبيانات المطلوبة إلى الإدارات المعنية بالمؤسسة ، والإسراع بالمسح \nالجيوفيزيائي للأجزاء الجاهزة ببعض المناطق الليبية . والاعتماد على \nالخبرات الليبية وعدم الاكتفاء بالخبرات الأجنبية ، والأخذ بالمبادرة في \nنقل التقنيات في مجال المسح الاستكشافي الجيوفيزيائي إلى الشباب الوطني .\n ... وال ..