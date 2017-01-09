بدء محادثات توحيد جزيرة قبرص في جنيف.

جنيف 9 يناير 2017 (وال) - بدأت فى جنيف اليوم الاثنين المحادثات بشأن بتوحيد جزيرة قبرص المقسمة, بمشاركة الزعيم القبرصى اليونانى نيكوس اناستاسيادس, والزعيم القبرصي التركي مصطفى اقينجى, إضافة إلى الراعى الأممى اسبن بارث ايدى. وأفادت الأمم المتحدة بأنه من المقرر أن تستمر المحادثات حتى بعد غد الأربعاء, حيث من المتوقع أن تنضم ما تعرف بالدول الضامنة, وهي بريطانيا واليونان وتركيا, وعلى مستوى تمثيل عال. وعشية استئناف المحادثات قال الزعيم القبرصي التركي انه يتوقع اجراء مفاوضات "صعبة" في جنيف إلا أنه عبر عن الأمل بأن "تمهد لحقبة جديدة". وأوضح" أقينجي" في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مطار إركان على أطراف نيقوسيا أمس الاحد إن المحادثات المقبلة تشكل "مفترق طرق", وهي "ضرورية لتحقيق نتائج إيجابية وليست مجرد لقاءات", إلا أنه استبعد أن تسفر عن نتجية نهائية. يشار إلي أن المحادثات التى انطلقت قبل قرابة 18 شهرا تواجه صعوبات حساسة على صعيد ما يمكن أن يقبله الطرفان (القبرصي اليوناني و القبرصي التركي) فى قضايا تتعلق بالممتلكات والتعويضات وتبادل الأراضى, والتى تمثل أكبر العقبات للتوصل إلى اتفاق ينتهى بسلسلة من الإجراءات لتوحيد شطرى الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974. وكانت الأمم المتحدة قد رعت فى عام 2004 محادثات لتوحيد الجزيرة المنقسمة انتهت بطرح خطة أممية من خلال استفتاء وافق عليه القبارصة الأتراك, فيما رفضها وبأغلبية كبيرة القبارصة اليونانيون. ...( وال ) ...