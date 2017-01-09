المجلس البلدي سرت يبحث مع مدراء مصارف سرت المعوقات التي تواجههم في مباشرة أعمالهم بالمدينة .



سرت 09 يناير 2017(وال)- بحث المجلس البلدي سرت مساء أمس مع مدراء

المصارف التجارية العاملة بسرت المعوقات والصعوبات التي تواجههم في

مباشرة أعمالهم بالمدينة .

وأوضح مصدر بالمجلس لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت أن الاجتماع

الذي عقد بطرابلس استعراض خلاله مدراء المصارف الأضرار التي لحقت بعدد من

مقرات المصارف خلال العمليات التي قامت بها قوات البنيان المرصوص لطرد

تنظيم الدولة الإرهابي \"داعش\" من سرت .

وأضاف إن الاجتماع استعرض آليات توفير السيولة المالية للنازحين من

سرت ،وأن المجلس البلدي سيعمل على تدليل المعوقات وتوفير السيولة مع

الجهات المصرفية .



...(وال-سرت)...