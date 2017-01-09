المجلس البلدي سرت يبحث مع مدراء مصارف سرت المعوقات التي تواجههم في مباشرة أعمالهم بالمدينة .
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 12:21:00
\n سرت 09 يناير 2017(وال)- بحث المجلس البلدي سرت مساء أمس مع مدراء \nالمصارف التجارية العاملة بسرت المعوقات والصعوبات التي تواجههم في \nمباشرة أعمالهم بالمدينة .\n وأوضح مصدر بالمجلس لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت أن الاجتماع \nالذي عقد بطرابلس استعراض خلاله مدراء المصارف الأضرار التي لحقت بعدد من\nمقرات المصارف خلال العمليات التي قامت بها قوات البنيان المرصوص لطرد \nتنظيم الدولة الإرهابي \"داعش\" من سرت .\n وأضاف إن الاجتماع استعرض آليات توفير السيولة المالية للنازحين من\nسرت ،وأن المجلس البلدي سيعمل على تدليل المعوقات وتوفير السيولة مع \nالجهات المصرفية .\n \n...(وال-سرت)...