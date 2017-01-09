الهيئة العامة للثقافة تقيم حفل تأبين للفنان الراحل \" محمد السيليني \".





طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة حفلاً

تأبينياً للفنان \" محمد السيليني \" بقاعة فندق الودان، مساء أمس الأحد،

بحضور رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة \" حسن اونيس \"، ومجموعة من الفنانين

.

وألقيت في حفل التأبين العديد من الكلمات التى اكدت على أن الراحل كان

من المبدعين المجددين الذين سجلت بصماتهم في تاريخ فن العناء والموسيقى

في ليبيا ، وإضافة مكتملة المضامين في مدونة الفن الليبي بهويته الوطنية

وحرف أصيل في ابجدية الوجدان.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للهيئة، \" إن الراحل \" محمد السيليني \"

رمزاً من رموز الأغنية الليبية، وان هذا الاحتفاء هو احتفاء بكل مبدع

ليبي وفي كل الجوانب الفنية والثقافية \" مشيرا بأن الهيئة العامة للثقافة

ستستمر في الاحتفاء بالمثقفين والفنانين الراحلين التي ما زالت أعمالهم

في ذاكرة ووجدان الليبيين.

وتم خلال الحفل عرض فيلماً وثائقياً قصيرا، تحدث فيه عدد من الفنانين عن

مسيرة الفنان الراحل ، واشادوا بالأعمال التي قدمها .

كما تم خلال الحفل تكريم الفنان من قبل رئيس اللجنة التسييرية للهيئة

العامة للثقافة ، استلمتها ابنة الفنان غفران محمد السيليني.







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