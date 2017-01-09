الهيئة العامة للثقافة تقيم حفل تأبين للفنان الراحل \" محمد السيليني \".
الإثنين ، 09- 01- 2017 - 12:16:00
\n \n طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة حفلاً \nتأبينياً للفنان \" محمد السيليني \" بقاعة فندق الودان، مساء أمس الأحد، \nبحضور رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة \" حسن اونيس \"، ومجموعة من الفنانين\n.\n وألقيت في حفل التأبين العديد من الكلمات التى اكدت على أن الراحل كان\nمن المبدعين المجددين الذين سجلت بصماتهم في تاريخ فن العناء والموسيقى \nفي ليبيا ، وإضافة مكتملة المضامين في مدونة الفن الليبي بهويته الوطنية \nوحرف أصيل في ابجدية الوجدان.\n وقال رئيس اللجنة التسييرية للهيئة، \" إن الراحل \" محمد السيليني \" \nرمزاً من رموز الأغنية الليبية، وان هذا الاحتفاء هو احتفاء بكل مبدع \nليبي وفي كل الجوانب الفنية والثقافية \" مشيرا بأن الهيئة العامة للثقافة\nستستمر في الاحتفاء بالمثقفين والفنانين الراحلين التي ما زالت أعمالهم \nفي ذاكرة ووجدان الليبيين.\nوتم خلال الحفل عرض فيلماً وثائقياً قصيرا، تحدث فيه عدد من الفنانين عن \nمسيرة الفنان الراحل ، واشادوا بالأعمال التي قدمها .\n كما تم خلال الحفل تكريم الفنان من قبل رئيس اللجنة التسييرية للهيئة\nالعامة للثقافة ، استلمتها ابنة الفنان غفران محمد السيليني.\n\n\n \n ... ( وال )..