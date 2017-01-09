ارتفاع سعر برميل أوبك إلى 53.

50 دولارا. لندن 9 يناير2017 ( وال ) - سجل سعر برميل نفط سلة خامات أوبك ارتفاعا يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى 53.50 دولارا. وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان لها الصادر اليوم الاثنين أن سعر سلة منتجاتها، التي تضم 13 نوعا من الخام، ارتفع بمقدار 0.48 دولار الجمعة مقارنة بختام الجلسة السابقة. يذكر أن سلة " أوبك " تضم 13 نوعاً من النفط الخام هي خام السدر الليبي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والخام الايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وبوني الخفيف النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت الاكوادوري . ...( وال ) ...