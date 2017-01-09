توقف حركة الموانئ البحرية الكويتية مؤقتا لسوء الأحوال الجوية .

الكويت 9 يناير2017 ( وال) - أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ) و(الشعيبة) والدوحة) بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة متوقفة مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية. وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر مما استدعى توقف الملاحة البحرية مؤقتا إلى حين تحسن الرؤية الأفقية. ... (وال) ...