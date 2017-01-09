تواصل مباريات نهائي دوري كرة السلة لهذا العام .

بنغازي 09 يناير 2017 ( وال ) .. تواصل مباريات نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة لهذا العام والذي يجمع فرق اندية الرباعي الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس . في ديربي بنغازي فاز مساء أمس فريق النصر على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ب 75 نقطة مقابل 51 ، أما المباراة الثانية التي جمعت فريقا الأهلي بطرابلس والاتحاد ( ديربي طرابلس ) ، فقد فاز الأهلي بطرابلس بصعوبة على الاتحاد في مباراة مثيرة بنتيجة 63 نقطة مقابل 59 . وبهذه النتيجة يتصدر الجولة الأولى النصر والأهلي بطرابلس ، وستقام مباريات الجولة الثانية مساء اليوم ، أما مباريات الجولة الثالثة فستجرى يوم غد . في الجولة الثانية اليوم يتقابل الأهليان طرابلس وبنغازي ، وكذلك يتقابل النصر والاتحاد ، الاتحاد والأهلي بنغازي يسعيان للتعويض أمام طموحات النصر والأهلي بطرابلس . يذكر ان مباريات نهائي الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2015- 2016 تلعب بمجمع سليمان الضراط ببنغازي .