الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأثنين .

طرابلس 09 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأثنين 9 يناير 2017 . ملخص تقلبات جوية مستمرة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط امطار متفرقة على اغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء مغطاء كليا الى جزئيا على اغلب المناطق الساحلية مع فرصة سقوط امطار متفرقة وتكون غزيرة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة حيث نتوقع أن تصل سرعتها إلى (60) كلم/ساعة يوم الغد على بعض مناطق الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-15) درجة مئوية ولاتتجاوز (10) درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى درجة الصفر المئوي على المرتفعات الجبلية. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء صافية الى قليلة السحب والريـــــاح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة الكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-17) درجة مئوية وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد. ... وال ..