تظاهرة رياضية بمدينة غدامس .

غدامس 9 يناير 2017 (وال) - نظمت مجموعة من شباب مدينة غدامس يوم الأمس المارثون الرياضي السياحي للمدينة بمشاركة أكثر من 250 من شباب واهالي المدينة من مختلف الأعمار. وجاب المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية مختلف شوارع المدينة القديمة بغدامس مرورا بشوارع المدينة الرئيسية ولمسافة 7 كيلو مترات . ونظم في ختام المهرجان احتفالية تم خلالها تكريم الفائزين بسباق الماراثون ، وكذلك كبار السن المشاركين منهم أكبر المشاركين سنا في المارثون والبالغ من العمر تسعين عاما . ...( مراسل .وال . غدامس ) ..