ارتفاع أسعار النفط مع زيادة صادرات النفط الإيرانية.

شنغهاي 9 يناير 2017 (وال) - تراجعت أسعار النفط صباح اليوم الاثنين بعد أن أدت زيادة إيران لصادراتها إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط للحد من فائض عالمي من المعروض وفي الوقت الذي زاد فيه نشاط منصات الحفر الأمريكية للأسبوع العاشر. وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 13 سنتا إلى 97ر56 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستوى إغلاقه السابق. وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 20 سنتا إلى 79ر53 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لزيادة صادرات إيران في الوقت الذي خفض فيه الأعضاء الآخرون في أوبك من الإمدادات في محاولة لإنهاء تخمة عالمية من المعروض. كما زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي في إطار التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر. .. ( وال ) ..