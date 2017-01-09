ورشة تدريبية لقطاع الزراعة بمدينة غدامس .

غدامس 9 يناير 2017 (وال)- نظم مكتب الزراعة بمدينة غدامس ورشة تدريبية حول تقليم الاشجار تحت اشراف خبراء من وزارة الزراعة . وشارك في هذه الورشة التدريبية اكثر من 60 مزارع من مختلف مناطق غدامس. وقدمت خلال هذه الورشة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول طرق التقليم بالاسلوب العلمي ، خاصة تلقيم اشجار الزيتون . كما تناولت الورشة الجوانب القانونية لحماية الاراضي الزراعية . ويذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برامج وخطط وزارة الزراعة لتأهيل وتدريب المزارعين بمختلف المدن والمناطق ضمن الخارطة التدريبية لهذا العام .