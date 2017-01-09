الولايات المتحدة تنشر 24 مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية.

سيول 9 يناير 2017 ( وال ) - قررت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 24 مروحية عسكرية إضافية من طراز "إيه إتش-64 إي" ضمن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"عن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تتمركز المروحيات ال24 الجديدة في قاعدة "سووان" الجوية حتى استكمال إنشاء قاعدة "كي - 6" الأمريكية في "بيونغ تايك". وجاء نشر المروحيات الإضافية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بعد سحب مروحية "أو إتش-58 كيوا واريور" و30 مروحية استطلاع مسلحة من القوات الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد قررت سحب مروحية "أو إتش-58 كيوا واريور" التي نشرتها في عام 2013 من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وتتمركز حاليا في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية 24 مروحية من طراز أباتشي.