اجتماع لمناقشة تطوير الخدمات البيطرية بجادو .

جادو 9 يناير 2017 (وال ) -عقد اجتماع ببلدية جادو ضم رئيس لجنة ادارة المركز الوطني للصحة الحيوانية " زكريا محمد الختال " ومدير ادارة الخدمات البيطرية " سالم محمد بشون " وعضو المجلس البلدي جادو " خالد ماقوره " ومديرا مكتب الخدمات الزراعية بجادو " يوسف قدوار " والصحة الحيوانية بجادو " محمد عمر بديعة ". وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات البيطرية والمستوصفات البيطرية للثروة الحيوانية والمواشي بالمدينة ، والعمل على توفير احتياجات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بجادو . كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الية تنظيم ندوة توعوية عن الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية تستهدف المربين والاخصائيين ، إضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي للعاملين بمجال الصحة الحيوانية. (وال- جادو)