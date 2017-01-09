ثلاثة قتلى إثر هجوم لمسلحين في الشطر الهندي من كشمير .

كشمير 9 يناير 2017 ( وال ) - قتل ثلاثة أشخاص من المرافقين لقوة الهندسة الاحتياطية العامة الهندية اليوم الاثنين بعد أن هاجم مسلحون معسكرهم في الشطر الهندي من كشمير . ووقع الهجوم عند منطقة باتال في قطاع أخنور بالقرب من الحدود الدولية في مدينة جامو العاصمة الشتوية للشطر الهندي من كشمير. وقال مسؤول في الشرطة في جامو إنه "في هجوم وقع في وقت مبكر من اليوم الاثنين عند حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليلي بالتوقيت المحلي قتل ثلاثة أشخاص من المرافقين لقوة الهندسة الاحتياطية العامة على أيدي مسلحين خلال هجوم على معسكرهم" مضيفا أنه "من المعتقد أن الرجال الثلاثة كانوا من العمال المرافقين للقوة". وتمثل قوة الهندسة الاحتياطية العامة الكادر الأم لمنظمة الطرق الحدودية الهندية وهي منظمة مسؤولة عن تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق الحدودية في مختلف أنحاء الهند. وتطالب الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المقسم بينهما والواقع في منطقة جبال الهيمالايا ومنذ استقلالهما عن بريطانيا خاضت الدولتان ثلاث حروب اثنتان منها تتعلقان بكشمير.