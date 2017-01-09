مقتل خمسة جنود في هجوم استهدف قاعدة للجيش في شمال نيجيريا.

مايدوجوري 9 يناير 2017 ( وال) - اكد مصدر عسكري نيجيري أمس الأحد بأن خمسة جنود نيجيريين قتلوا في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ضد قاعدة للجيش في شمال شرق البلاد. وقال متحدث باسم الجيش في تصريح إن جماعة "بوكو حرام" هاجمت لواء للجيش في "بوني يادي" بولاية "يوبي" في ساعة متأخرة من أول أمس السبت. وأضاف المصدر ذاته أن "خمسة جنود قتلوا في هذا الهجوم" الذي أسفر كذلك عن مقتل "أكثر من 15 مسلحا من بوكو حرام" على يد الجيش النيجيري. وسمع أمس دوي انفجارات في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو حيث بدأت جماعة "بوكو حرام" تمردها الذي أسفر منذ نحو سبع سنوات عن سقوط نحو 15 ألف قتيل وتشريد أكثر من مليوني شخص. ...( وال ) ...