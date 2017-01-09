الصين تعلن حالة إصابة بشرية جديدة بفيروس أنفلونزا الطيور .

بكين 9 يناير2017 (وال) - أعلنت مصادر صينية اليوم عن اكتشاف حالة إصابة بشرية جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور ''أتش 7 إن 9 ''في مقاطعة بعد تأكيد ثلاث إصابات بشرية بالفيروس في المقاطعة يوم السبت الماضي. وقالت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بالمقاطعة إن المصابة سيدة تبلغ 55 عاما من عمرها وهي في حالة حرجة بمستشفى في مدينة نانتشانغ حاضرة مقاطعة جيانغشي. وحتى يوم السبت الماضي تم الإعلان عن 6 إصابات بفيروس ''أتش 7 إن 9 ''منها 3 في جيانغشي وواحدة في كل من شاندونع وهونان وشانغهاي وفقا للسلطات الصحية المحلية. ...( وال ) ...