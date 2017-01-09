رئيس فنزويلا يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة .

كاراكاس 9 يناير 2017 ( وال ) - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس الأحد زيادة بنسبة 50 في المائة في الحد الأدنى للأجور لمساعدة العاملين في القطاع العام على التعامل مع التضخم . وقال مادورو خلال برنامجه الإذاعي الأسبوعي "لقد قررت زيادة الحد الأدنى للأجور ... لموظفي الخدمة المدنية اعتبارا من أول يناير". ورفع القرار الدخل الشهري الأساسي في البلاد من 27091 بوليفارا (41.04 دولار أمريكي) إلى 40638 بوليفارا (61.57 دولار أمريكي). وتهدف الزيادة الخامسة للحد الأدنى للأجور منذ شهر يناير 2015 إلى التعامل مع ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم الذي وصل معدله إلى 180 في المائة خلال عام 2015. وشهدت رواتب العاملين دعما إضافيا عبر إعانات المواد الغذائية وغيرها من الفوائد. وقال مادورو إن الزيادة "عادلة وضرورية .. لمواصلة حماية الوظائف والاستقرار والحق في العمل والدخل والمعاشات التقاعدية". وانزلفت فنزويلا في أزمة اقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط وهو وضع تفاقم جراء الصراع على السلطة السياسية بين الحزب الاشتراكي الحاكم وقوى المعارضة المحافظة التي تسيطر على الكونغرس. وأدى الاضطراب إلى نقص في السلع الأساسية والاحتكار والتلاعب في الأسعار. وقال مادورو أنه ملتزم بإجراء حوار مع المعارضة لتعزيز الاستقرار والسلام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.