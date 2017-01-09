بدء محادثات سلام بين حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني في 12 يناير.

بوغوتا 9 يناير 2017 (وال) - يبدأ ممثلون من الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني المتمردة يوم الخميس القادم مباحثات ترمي إلى اتفاق سلام نهائي . وقال مسؤول حكومى إن المحادثات ستبدأ يوم 12 يناير في كيتو (الإكوادور) بعدما تم تأجيلها حتى نهاية أكتوبر بطلب من المتمردين. ويهدف الاجتماع إلى " تحديد موعد لإقامة حوار عام " بين الجانبين ، وفقا لما ذكره "خوان كاميلو ريستريبو" مفاوض الحكومة للمحادثات مع جيش التحرير الوطني في بيان. وكانت حكومة الرئيس "مانويل كارلوس" قد وقعت مؤخرا اتفاقية سلام نهائية مع "فارك" أكبر جماعة متمردة في البلاد أنهت 5 عقود من القتال. .. ( وال ) ..