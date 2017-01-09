برلمان كوريا الجنوبية يمدد فترة جلسات الاستماع بشأن الفضيحة الرئاسية.

سيول 9 يناير 2017 (وال) - قررت لجنة برلمانية في كوريا الجنوبية تقوم بالتحقيق بشكل منفصل في فضيحة تورطت فيها الرئيسة المعزولة بارك جيون-هيي اليوم الاثنين تمديد فترة جلسات الإدلاء بالشهادات الخاصة بها بعدما امتنع معظم الشهود الرئيسيين عن الحضور. وقال النائب البرلماني كيم سونغ تاي رئيس اللجنة خلال جلسة الاستماع التي بثت على التلفزيون في أنحاء البلاد إن المشرعين سيمددون فترة التحقيق البرلماني الذي كان من المقرر في البداية أن ينتهي هذا الأسبوع . ويتطلب إقرار التمديد التوصل إلى اتفاق بين أربعة أحزاب سياسية رئيسية والتي لديها أكثر من 20 مشرعا لتشكيل هيئة تفاوض. وكان من بين الممتنعين عن حضور جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت اليوم اثنان من المساعدين الرئاسيين السابقين واللذان كانا من معاوني الرئيسة المقالة لما يقرب من عقدين من الزمن ووزير الرياضة والثقافة الحالي ومساعد رئاسي رفيع سابق كان مسؤولا عن السيطرة على جهاز مخابرات ومدعين عامين والشرطة, ...( وال ) ...