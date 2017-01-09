إصابة عدد من الفلسطينين في اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس.

رام الله 9 يناير 2017 (وال) - أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في حين لحقت أضرار مادية بعشرات السيارات امس الأحد في اعتداءات للمستوطنين على شارع حوارة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية . ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن "غسان دغلس" مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة قوله إن مجموعات من المستوطنين انتشرت على امتداد شارع حوارة - نابلس وهاجمت سيارات الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الفارغة ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها ، كما اعتدت على عدد من أصحاب المركبات بالضرب ، مما أسفر عن إصابتهم برضوض وجروح. .. ( وال ) ..