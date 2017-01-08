نادي اهلي طرابلي يتعاقد مع المدرب المصري طلعت يوسف.

طرابلس 8 يناير 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي اهلي طرابلس رسميًا مع المدرب المصري طلعت يوسف لتدريب الفريق الأول استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2016- 2017ومنافسات دور ابطال افريقيا. كما تعاقد ادارة اهلي طرابلس مع طاقم فني مصري مصاحب يتكون من المدرب محمد ابراهيم كمدرب عام والمدرب المصري خالد عبد الله مدرب حراس . وقد سبق للمدرب المصري طلعت يوسف ان حقق مع فريق اهلي طرابلس بطولة الدوري الليبي سنة 2014 وكان اهلي طرابلس قد تعاقد هذا الموسم مع سبعة لاعبين جدد لدعم صفوف فريقه الاول وفي انتظار تعاقده مع ثلاثة محترفين اخرين. ...(وال)...