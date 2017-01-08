اتحاد بناء الاجسام يكرم أبطال مستر أولمبيا.

طرابلس 8 يناير 2017 (وال)- كرم الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الأبطال الليبيين الذين توجوا بقلائد مستر أولمبيا التي جرت أخيرًا بالأردن، في احتفالية أقيمت صباح أمس السبت بصالة المرياج بطرابلس وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق وأعضاء مجلس إدارته، وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية وعدد كبير من الشخصيات الرياضية من إداريين وإعلاميين ورياضيين. وقد استهل حفل التكريم بالعديد من الكلمات لرئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو ، وجمال الزروق رئيس اللجنة الاولمبية ، ومحمود الغرابلي مدير جريدة الشباب والرياضة ، أشادوا فيها بالأبطال المتوجين، وحيوا فيها الاتحاد العام لدعمه وتشجيعه وتحفيزه أبناءه الرياضيين، وحرصه على النهوض برياضة بناء الأجسام وتألقها في المحافل العالمية. وتخلل الحفل وصلات فنية رائعة للفنان ناصر الهمالي، جرى بعدها تتويج الأبطال من قبل رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا. حيث تم تكريم البطل أبوعجيلة أبو راس المتوج بذهبية الكلاسيك بمبلغ 20 ألف دينار، والبطل أسامة الحداد المتوج بفضية وزن الـ90 بمبلغ 15 ألف دينار، والبطل حسين بن عبدالله المتوج ببرونزية الأساتذة بمبلغ 10 آلاف دينار. ...(وال)