نادي الهلال يتعاقد مع المدرب الوطني جمال أبونواره.

طرابلس 8 يناير 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي الهلال رسميًا مع المدرب الوطني "جمال أبونوارة" لتدريب الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل ومنافسات كأس الاتحاد الأفريقي. وقد وصل المدرب الوطني "جمال أبونوارة" أمس السبت إلى مدينة بنغازي لمباشرة عمله مع الفريق وتوقيع العقد رسميًا. المدرب الوطني جمال أبونوارة من المدربين الجيدين، وقد درب العديد من الفرق الليبية وحقق معها نتائج إيجابية ووصل بفريق الأهلي طرابلس الموسم الماضي إلى دوري المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي، وصنع فريقا من الشباب توج بهم فريق الأهلي ببطولة الدوري والكأس للموسم الرياضي 2015 - 2016. ...(وال)...