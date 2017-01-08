الاتحاد الليبي للجودو يجدد ثقته في رئيسه الحالي سليمان الطبال لفترة جديدة.الأحد ، 08-01-2017 - 20:36:00

طرابلس 8 يناير 2017 (وال)- جددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجودو ثقتها في رئيس الاتحاد الحالي "سليمان الطبال" لفترة جديدة حتى العام 2020 . ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بصالة منتخبات الجودو بطرابلس، على القائمة الوحيدة المتقدمة للترشح وبأغلبية أعضاء الجمعية (8 أصوات واستبعاد صوتين). وضمت قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد (سليمان الطبال رئيسًا، وموسى خليل نائبًا، وعضوية جلال عبدالفتاح وأحمد الطاهر وحاتم الترهوني وفتحي النعاس وأسامة جعفر وخالد شعبان وصباح الرابع). وقد أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة ميلود بن عمر وعضوية مختار أبوعرقوب ومصطفى عكاشة وجمال مصباح. وراقب الانتخابات مكلفا من الاتحاد الدولي للجودو، الهادي الدويب مدير الشؤون الدولية بالاتحاد الدولي للجودو، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية عصمان القنين. ..(وال)...

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