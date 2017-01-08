المنتخب السنغالي يفوز على المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية.

طرابلس 8 يناير 2017 (وال)- فاز المنتخب السنغالي لكرة القدم وديا على المنتخب الوطني لكرة القدم في المباراة التي أقيمت بالكونغو مساء اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف . الشوط الاول من المباراة انتهى لصالح المنتخب السنغالي بنتيجة هدف دون مقابل سجله مهاجم المنتخب السنغالي موسى سوو في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول الذي سيطر لاعبوه على المباراة طيلة هذا الشوط وسط تفكك خطوط المنتخب الليبي الثلاثة. وفي الشوط الثاني تحرك المنتخب الليبي وأوجد بعض الفرص ، ونتيجة لخطأ دفاعي استطاع مهاجم المنتخب السنعالي إسماعيلا سار في الدقيقة 63 تسجيل الهدف الثاني للسنغال ، فيما سجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني محمد الغنودي في الدقيقة (67) ، وقد لاحت خلال هذا الشوط ثلاث فرص للمنتخب الليبي كادت أن تسفر عن تغيير نتيجة المباراة وفي الدقيقة 92 ألغى حكم المباراة هدفا للمنتخب الليبي بداعي التسلل لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف . ...(وال)...