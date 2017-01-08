السويحلي\" يبحث مع\" كوبلر \" سُبل دفع العملية السياسية ودعم الاتفاق السياسي .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 19:40:00
\n\nطرابلس 08 يناير 2017 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى الدكتور \n\"عبدالرحمن السويحلي\" مساء اليوم الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا \n\"مارتن كوبلر\" والوفد المرافق له بحضور النائب الأول للرئيس الدكتور\"صالح\nالمخزوم\" ومُقرر المجلس السيد \"العجيلي أبوسديل \" .\n\nوبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد تناول اللقاء سُبل دفع العملية \nالسياسية ودعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة التي \nتمر بها البلاد، وآلية حلحلة كافة العراقيل والتحديات التي تواجه تطبيقه،\nلرفع المُعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطن الليبي وتحقيق الأمن \nوالاستقرار في كافة ربوع البلاد .\n\nوأكد \" السويحلي \" خلال هذا اللقاء انفتاح المجلس الأعلى للدولة على كافة\nالأطراف واستعداده لمناقشة جميع المبادرات لتفعيل الاتفاق السياسي وإزاحة\nالتحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق المصالح الوطنية العُليا وإنهاء \nالأزمة الليبية ..\n \nوأعرب \"السويحلي\" عن رفضه القطعي لاستخدام القوة لتحقيق مصالح سياسية من \nقبل أي طرف من الأطراف ، معتبرًا ذلك تهديدًا لروح التوافق الوطني التي \nينشدها الليبيون .\n\nمن جانبه أكد \"كوبلر\" التزام الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم الاتفاق \nالسياسي ومخرجاته ، والامتناع عن التواصل مع المؤسسات الموازية للسلطة \nالشرعية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي .\n\n... ( وال )...