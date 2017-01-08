السويحلي\" يبحث مع\" كوبلر \" سُبل دفع العملية السياسية ودعم الاتفاق السياسي .





طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى الدكتور

\"عبدالرحمن السويحلي\" مساء اليوم الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

\"مارتن كوبلر\" والوفد المرافق له بحضور النائب الأول للرئيس الدكتور\"صالح

المخزوم\" ومُقرر المجلس السيد \"العجيلي أبوسديل \" .



وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد تناول اللقاء سُبل دفع العملية

السياسية ودعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة التي

تمر بها البلاد، وآلية حلحلة كافة العراقيل والتحديات التي تواجه تطبيقه،

لرفع المُعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطن الليبي وتحقيق الأمن

والاستقرار في كافة ربوع البلاد .



وأكد \" السويحلي \" خلال هذا اللقاء انفتاح المجلس الأعلى للدولة على كافة

الأطراف واستعداده لمناقشة جميع المبادرات لتفعيل الاتفاق السياسي وإزاحة

التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق المصالح الوطنية العُليا وإنهاء

الأزمة الليبية ..



وأعرب \"السويحلي\" عن رفضه القطعي لاستخدام القوة لتحقيق مصالح سياسية من

قبل أي طرف من الأطراف ، معتبرًا ذلك تهديدًا لروح التوافق الوطني التي

ينشدها الليبيون .



من جانبه أكد \"كوبلر\" التزام الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم الاتفاق

السياسي ومخرجاته ، والامتناع عن التواصل مع المؤسسات الموازية للسلطة

الشرعية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي .



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