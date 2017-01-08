الجامعة العربية تؤكد على الأهمية التي تحضى بها القمة العربية المقبلة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

القاهرة 8 يناير 2017 (وال ) - أكدت الجامعة العربية "أهمية" القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة الأردنية عمان يوم 29 مارس المقبل, خصوصا أنها تأتي في ظل تحديات كثيرة تواجه المنطقة العربية. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية, حسام زكي, إن التحضيرات للقمة جارية وأن "هناك التزام أردني كامل بتنظيم هذه القمة للقمة. واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن "الوضع العربي الراهن ليس مرضيا بسبب الخلافات القائمة", مشددا على أن "هناك إدراكا جماعيا لمحددات الأمن القومي العربي ومصادر التهديد". ( وال