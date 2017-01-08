\" معيتيق\" يناقش مع \" كوبلر \" آلية دعم الاستقرار ، والترتيبات المالية والاقتصادية التي ستعمل عليها حكومة الوفاق خلال عام 2017.



طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" اليوم الأحد بطرابلس ، مع مبعوث الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا \"مارتن كوبلر\"، آلية دعم الاستقرار ، وأولويات

عمل البعثة في البلاد.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال اللقاء، مناقشة

الترتيبات المالية والاقتصادية ، التي تمت خلال الاجتماعات التي عقدت

بالمملكة المتحدة وتونس، والآلية التي ستعمل عليها حكومة الوفاق الوطني

خلال عام 2017.



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