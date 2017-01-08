\" معيتيق\" يناقش مع \" كوبلر \" آلية دعم الاستقرار ، والترتيبات المالية والاقتصادية التي ستعمل عليها حكومة الوفاق خلال عام 2017.
الأحد ، 08- 01- 2017 - 17:39:00
\n طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" اليوم الأحد بطرابلس ، مع مبعوث الأمم \nالمتحدة للدعم في ليبيا \"مارتن كوبلر\"، آلية دعم الاستقرار ، وأولويات \nعمل البعثة في البلاد.\n وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال اللقاء، مناقشة \nالترتيبات المالية والاقتصادية ، التي تمت خلال الاجتماعات التي عقدت \nبالمملكة المتحدة وتونس، والآلية التي ستعمل عليها حكومة الوفاق الوطني \nخلال عام 2017.\n \n ...( وال )..