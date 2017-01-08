مناورات بحرية في الخليج بمشاركة عدة دول نهاية يناير الجاري.

المنامة 8 يناير 2017 (وال) - أفادت صحيفة بحرينية أن قوات بحرية من عدة دول ستجرى خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل مناورات في مياه الخليج العربي لاختبار جاهزيتها العملية. وقالت صحيفة (أخبار الخليج) في عددها الصادر اليوم الأحد إن المناورات "يونايتد ترايدنت" ستشارك فيها مجموعة كبيرة من سفن بحريات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وتهدف أيضا إلى دعم العمليات البحرية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي, قوله "التدريبات ستجرى بمشاركة جميع قوات العمل التابعة للقوات البحرية للقيادة المركزية, وتشمل توجيه ضربات وإجراءات لمكافحة الألغام, وأعمال الدورية البحرية إلى جانب القوات البحرية البريطانية والفرنسية والأسترالية في منطقة الخليج العربي".