قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بشارع استيطاني جديد شرق قلقيلية.

رام الله 8 يناير2017(وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس السبت شابا فلسطينيا خلال قمعها لمسيرة سلمية منددة بالشارع الالتفافي الذي ينوي الاحتلال شقه لصالح المستوطنين ويلتهم عشرات الدونمات من أراضي بلدة عزون وقريتي النبي الياس وعزبة الطبيب شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء الدويري كما اغلقت عزبة الطبيب واحتجزت المشاركين في المسيرة داخلها فيما أغلقت المدخل الرئيس لمدينة قلقيلية لمنع المواطنين الفلسطينيين والفعاليات من التوجه الى عزبة الطبيب للمشاركة في المسيرة.