مصرع وإصابة 28 شخصا جراء سقوط حافلة تقل رعايا برتغاليين بوسط فرنسا.

باريس 8 يناير 2017 (وال)- أعلنت السلطات الفرنسية مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة جراء انحراف حافلتهم وسقوطها صباح اليوم الأحد في منطقة (سون-اي-لوار) بوسط فرنسا. وقالت مصادر محلية إن الحافلة كانت في طريقها إلى سويسرا وتقل 32 راكبا يحملون الجنسية البرتغالية..مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة (سون -اي- لوار) إثر انحرافها وسقوطها أسفل طريق يعرف بأنه يتسم بالخطورة وتتكرر الحوادث فيه. ورجحت المصادر أن يكون خروج الحافلة عن مسارها بسبب وجود طبقة جليدية على سطح الطريق حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. من جهة اخرى تشهد فرنسا نهاية هذا الأسبوع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بسب موجات هوائية قطبية قادمة من اسكندنافيا, فانخفضت درجة الحرارة إلى 8 درجات تحت الصفر جنوب باريس و 15 درجة في شرق البلاد . وأج 081111 الجزائر يناير 17 نننن