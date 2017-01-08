الجيش اليمني يقترب من السيطرة على منطقة باب المندب .

عدن 8 يناير 2017 (وال) - كشف مسؤولون عسكريون وأمنيون, إن القوات اليمنية والمقاومة الجنوبية التي يدعمها طيران التحالف تقترب من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الواقع جنوب غرب اليمن. وذكر المسؤولون, اليوم الاحد, أن الجيش اليمني أطلق منذ فجر يوم امس السبت, عملية عسكرية واسعة بمساندة طيران التحالف أطلق عليها "السهم الذهبي" من ثلاثة محاور للسيطرة على كامل منطقة باب المندب وإخراج قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح منها. وبدأت العملية للسيطرة على الساحل الغربي لليمن تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي, المعترف به دوليا, وبمساندة قوات التحالف في مناطق كهبوب والحريقية في المندب والمنصورة في الوازعية وتمكن الجيش اليمني من التقدم في المحاور الثلاثة. وقال المسؤولون, إن قوات الجيش حققت "تقدما ملموسا" في المواجهات العنيفة التي جرت بين الجانبين في منطقة ذوباب القريبة من المضيف الاستراتيجي وأسفرت عن مقتل نحو 15 من الحوثيين وستة جنود من الجيش بينهم قائد عسكري جنوبي كبير هو العميد ركن عمر الصبيحي قائد اللواء الثالث فضلا عن سقوط عشرات الجرحى من الجانبين.