مقتل 5 أشخاص جراء اصطدام سيارة بقطار قرب دكا.

دكا 8 يناير 2017 (وال) - قتل 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بقطار متحرك عند مزلقان في غازيبور بضواحي العاصمة البنغلاديشية دكا صباح اليوم الأحد. وقال مسؤول الشرطة في غازيبور للصحفيين "إن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ولقي الأشخاص الخمسة حتفهم في موقع الحادث وهم امرأتان وطفلان وسائق السيارة". وكانت السيارة تحاول عبور شريط السكة الحديد من معبر غير مزود بعنصر بشري أثناء مرور القطار السريع في طريقه من العاصمة دكا محملا بمئات الركاب إلى مدينة كالكوتا عاصمة ولاية غرب البنغال الهندية. ولم يصب أي من ركاب القطار بسوء بالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت به وفقا لما ذكره مسؤول الشرطة. وتم تعليق خدمة القطارات في بعض أجزاء بنغلاديش بسبب الحادث الذي وقع في واحدة من مناطق الدخول للعاصمة. يذكر أن بنغلاديش تعد من بين أعلى الدول من حيث ضحايا حوادث القطارات وتمثل قضية السلامة قلقا كبيرا للدولة.