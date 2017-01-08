الرئيس اللبناني في زيارة إلى السعودية في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

بيروت 8 يناير 2017 (وال) - يقوم الرئيس اللبناني, العماد ميشال عون, إبتداء من يوم غد الإثنين, بزيارة رسمية إلى السعودية, وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية. ويرى بعض الساسة اللبنانيين أن هذه الزيارة تؤكد على متانة وإستثنائية العلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين, وسط آمال وطنية نحو تحقيق الزيارة أهدافها الوطنية الرامية إلى إعادة تفعيل العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية, مع تطلعات نحو إمكانية إعادة إحياء الدعم السعودي للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية.