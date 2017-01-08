الصين تؤكد أن اقتصادها نما ب 7ر6% في 2016.

شنغهاي, 8 يناير 2017 (وال) - كشف نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو اليوم الأحد إن اقتصاد بلاده نما بمعدل 7ر6 % في 2016 أي وفقا للاهداف المسطرة العام الماضي. وسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو قدره 7ر6 % في الأرباع الثلاثة الأولى من 2016. وقال تشو خلال منتدى بجامعة في بكين أنه "واثق من أن معدل النمو وصل إلى هذا المستوى أو تجاوزه في الربع الأخير من العام الماضي". وكانت الصين التي كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5ر6 و7 % في 2016, قامت بزيادة حجم الإنفاق الحكومي كما سجلت ازدهارا في سوق الإسكان مع معدلات قياسية مرتفعة للإقراض المصرفي العام الماضي لكن ذلك أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في الدين.