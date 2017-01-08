\" كوبلر \" : الليبيون وحدهم من يقرر مااذا كانت هناك حاجة الى اجراء تعديلات في الاتفاق السياسي من عدمها .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 16:05:00
\n طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - أكد رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في \nليبيا \" مارتن كوبلر \" ان الاتفاق السياسي هو الاطار الوحيد لحل الازمة \nفي ليبيا وأن الليبيين وحدهم من يقرر مااذا كانت هناك حاجة الى اجراء \nتعديلات في الاتفاق السياسي من عدمها .\n وقال \" كوبلر \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس اليوم الأحد \nعقب اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" ومع وزير الخارجية \nالمفوض في حكومة الوفاق \" محمد سيالة \" كلا على حده أن \" سنة 2017 يجب \nان تكون سنة القرارات وسنة وضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار \" .\n ودعا \" كوبلر \" الى توفير كل الخدمات المطلوبة للمواطنين وان يكون \nهناك تقدم حقيقي في الملف السياسي والملف الامني .\n وأشار رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى ان مسؤولية تحقيق \nهذا التقدم تقع على عاتق صانع القرار الليبي ، مؤكدا ان المجتمع الدولي \nجاهز لدرجة كبيرة لدعم صانع القرار الليبي .\n وقال \" انا مقتنع أن الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل \nتحقيق طريق السلام والحياة الكريمة \" متمنيا ان تكون هذه السنة سنة \nاستقرار وسلام وتقدم .\n \n ...( وال ) ...