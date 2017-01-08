\" كوبلر \" : الليبيون وحدهم من يقرر مااذا كانت هناك حاجة الى اجراء تعديلات في الاتفاق السياسي من عدمها .



طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - أكد رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في

ليبيا \" مارتن كوبلر \" ان الاتفاق السياسي هو الاطار الوحيد لحل الازمة

في ليبيا وأن الليبيين وحدهم من يقرر مااذا كانت هناك حاجة الى اجراء

تعديلات في الاتفاق السياسي من عدمها .

وقال \" كوبلر \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس اليوم الأحد

عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" ومع وزير الخارجية

المفوض في حكومة الوفاق \" محمد سيالة \" كلا على حده أن \" سنة 2017 يجب

ان تكون سنة القرارات وسنة وضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار \" .

ودعا \" كوبلر \" الى توفير كل الخدمات المطلوبة للمواطنين وان يكون

هناك تقدم حقيقي في الملف السياسي والملف الامني .

وأشار رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى ان مسؤولية تحقيق

هذا التقدم تقع على عاتق صانع القرار الليبي ، مؤكدا ان المجتمع الدولي

جاهز لدرجة كبيرة لدعم صانع القرار الليبي .

وقال \" انا مقتنع أن الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل

تحقيق طريق السلام والحياة الكريمة \" متمنيا ان تكون هذه السنة سنة

استقرار وسلام وتقدم .



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