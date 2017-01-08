ادارة التواصل والإعلام تحتضن الجزء الثاني لدورة الصحفي المحترف .



طرابلس 8 يناير 2017 (وال) - تتواصل بقاعة الاجتماعات بإدارة التواصل

والإعلام برئاسة مجلس الوزراء هذه الايام أعمال الجزء الثاني من \"

،الدورة التصويرية للصحفي الاحترافي لعدد عشرة مصورين ثم اختيارهم من

بين المشاركين في دورة التصوير الصحفي، التي أقامتها الإدارة بالتعاون مع

\"المختبر الإعلامي بكلية الفنون والإعلام\" قبل شهرين لعدد من العاملين

بمكاتب الاعلام بالوزارات .

ويتلقى المشاركون في هذه الدورة -التى تهذف لتطوير آلية عمل مكاتب

الإعلام بالوزارات والعاملين بها، ونشر نشاطات الوزارات والمؤسسات

التابعة لها -محاضرات ودروس علمية وعملية في مختلف فنون التصوير الصحفي

،وذلك لرفع نسبة الأداء لديهم، وتطويرمهاراتهم الصحفية .

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