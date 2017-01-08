ادارة التواصل والإعلام تحتضن الجزء الثاني لدورة الصحفي المحترف .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 16:04:00
\nطرابلس 8 يناير 2017 (وال) - تتواصل بقاعة الاجتماعات بإدارة التواصل \nوالإعلام برئاسة مجلس الوزراء هذه الايام أعمال الجزء الثاني من \" \n،الدورة التصويرية للصحفي الاحترافي لعدد عشرة مصورين ثم اختيارهم من \nبين المشاركين في دورة التصوير الصحفي، التي أقامتها الإدارة بالتعاون مع\n\"المختبر الإعلامي بكلية الفنون والإعلام\" قبل شهرين لعدد من العاملين \nبمكاتب الاعلام بالوزارات .\n ويتلقى المشاركون في هذه الدورة -التى تهذف لتطوير آلية عمل مكاتب \nالإعلام بالوزارات والعاملين بها، ونشر نشاطات الوزارات والمؤسسات \nالتابعة لها -محاضرات ودروس علمية وعملية في مختلف فنون التصوير الصحفي \n،وذلك لرفع نسبة الأداء لديهم، وتطويرمهاراتهم الصحفية .\n ... وال ...