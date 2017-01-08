فرنسا أحبطت 24 الف هجوم معلوماتي على وزارة الدفاع خلال 2016.

باريس 8 يناير 2017 (وال) - أعلن وزير الدفاع الفرنسي "جان ايف لودريان" ان الانظمة الامنية الفرنسية أحبطت 24 الف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال سنة 2016. ونقلت صحيفة "جورنال دو ديمانش" عن الوزير الفرنسي قوله " انه منذ تسلمه مهامه في 2012 و"تحديدا منذ ثلاث سنوات بات التهديد المعلوماتي رئيسيا بما في ذلك لأدواتنا العسكرية". وأضاف ان "محاولات الهجوم المعلوماتية على وزارتي تتضاعف كل سنة (...) أنظمتنا الامنية أحبطت 24 الف هجوم خارجي في 2016". وقال إن فرنسا "تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة. يمكن ان يجري ذلك من خلال المنظومة المعلوماتية التي نملكها وكذلك من خلال وسائل تقليدية.، كل شيء يتوقف على تأثير الهجوم". وبمبادرة من لودريان تقوم فرنسا بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية باسم "سايبركوم" تحت مسؤولية قيادة الاركان وسيكون لديها بحلول 2019 هيئة اركان تشرف على 2600 "مقاتل رقمي" حسب تعبير الوزير. ...( وال ) ...