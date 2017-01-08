رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز : اللجنة استنفرت إمكانياتها من أجل توفير الوقود بأنواعه للمواطنين وفي جميع المناطق .

طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - أعلن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، \\\" \

ميلاد الهجرسي \\\"، اليوم الأحد استكمال الإجراءات النهائية للعمل بالبطاقة\

المصرفية للتزود بالوقود في المحطات داخل مدينة طرابلس، مؤكدًا أخذ كل \

الاحتياطات لتجنب أزمة نقص الوقود والغاز، وتوفيرها بكميات كبيرة تكفي \

لأشهر مقبلة.\

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بمجلس الوزراء فقد أكد \\\" الهجرسي \\\" إن \

اللجنة استنفرت إمكانياتها خلال هذه الأيام من أجل توفير الوقود بأنواعه \

للمواطنين في جميع المناطق، والتركيز على منطقة الجبل بالكامل بسبب \

انخفاض درجة الحرارة، مشيرا الى أن اللجنة ساعدت في تزويد عدد ( 21 ) \

محطة بأكثر من ( 630 ) ألف لتر من الكيروسين المنزلي، بالإضافة لعدد ( 24\

) ألف أسطوانة غاز الطهي خلال الثلاثة أيام الماضية، إلى جانب تشكيل لجان\

لمتابعة عمل المحطات، والتأكد من وصول الوقود للمواطنين.\

وناشد \\\" الهجرسي \\\" الجهات الرقابية والأمنية في الدولة تحمل مسؤولياتها، \

والوقوف مع اللجنة لكشف وردع كل من تسول له نفسه خلق أزمة في الوقود \

والغاز، واستغلالها لصالح من يريد عدم استقرار البلاد لتأليب الرأي \

العام.\

وأكد على أخذ كل الاحتياطات لعدم وجود أزمة في الوقود والغاز لتوفيرها \

بكميات كبيرة تكفي لأشهر قادمة عن طريق الناقلات التي ترسو في ميناء \

طرابلس البحري.\

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... ( وال )..