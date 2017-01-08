رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز : اللجنة استنفرت إمكانياتها من أجل توفير الوقود بأنواعه للمواطنين وفي جميع المناطق .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 13:51:00
طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - أعلن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، \\\" \\nميلاد الهجرسي \\\"، اليوم الأحد استكمال الإجراءات النهائية للعمل بالبطاقة\\nالمصرفية للتزود بالوقود في المحطات داخل مدينة طرابلس، مؤكدًا أخذ كل \\nالاحتياطات لتجنب أزمة نقص الوقود والغاز، وتوفيرها بكميات كبيرة تكفي \\nلأشهر مقبلة.\\nوبحسب ادارة التواصل والاعلام بمجلس الوزراء فقد أكد \\\" الهجرسي \\\" إن \\nاللجنة استنفرت إمكانياتها خلال هذه الأيام من أجل توفير الوقود بأنواعه \\nللمواطنين في جميع المناطق، والتركيز على منطقة الجبل بالكامل بسبب \\nانخفاض درجة الحرارة، مشيرا الى أن اللجنة ساعدت في تزويد عدد ( 21 ) \\nمحطة بأكثر من ( 630 ) ألف لتر من الكيروسين المنزلي، بالإضافة لعدد ( 24\\n) ألف أسطوانة غاز الطهي خلال الثلاثة أيام الماضية، إلى جانب تشكيل لجان\\nلمتابعة عمل المحطات، والتأكد من وصول الوقود للمواطنين.\\nوناشد \\\" الهجرسي \\\" الجهات الرقابية والأمنية في الدولة تحمل مسؤولياتها، \\nوالوقوف مع اللجنة لكشف وردع كل من تسول له نفسه خلق أزمة في الوقود \\nوالغاز، واستغلالها لصالح من يريد عدم استقرار البلاد لتأليب الرأي \\nالعام.\\n وأكد على أخذ كل الاحتياطات لعدم وجود أزمة في الوقود والغاز لتوفيرها \\nبكميات كبيرة تكفي لأشهر قادمة عن طريق الناقلات التي ترسو في ميناء \\nطرابلس البحري.\\n \\n ... ( وال )..