اختتام الدورة الثانية للإعلاميين الكشفيين بمدينة غريان .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 13:23:00
\n \n غريان 8 يناير 2017 (وال) - اختتمت صباح اليوم بمقر مفوضية كشاف \nغريان الدورة التدريبية الثانية للإعلام التي نُظمت بالتعاون مع مفوضية \nكشاف ومرشدات الزاوية خلال الفترة من ( 4 إلى 8 ) من يناير الجاري . \n وقد استهدفت الدورة (30) متدرباً من القادة الكشفيين من مفوضيات كشاف\nغريان ، والزاوية ، وغدامس ، وطرابلس ، والساحل الغربي ، والخمس ، وزليتن\n، ومصراتة . \n وتخلل فعاليات الدورة العديد من المحاضرات في مجال الإعلام التي \nألقاها كل من القائد الكشفي \"عادل رجب\" ، ومدير راديو \"صداء\" بالزاوية \n\"خليل زعيميط\" ، وكان لأستاذ التنمية البشرية \"عبد الله النويصري\" محاضرة\nبعنوان \"فن الاتصال وإدارة الوقت\" .\n وتهدف هذه الدورة إلى إعداد فريق إعلامي داخل المفوضيات والأفواج \nالكشفية في مجال إعداد وكتابة التقارير الإخبارية ، والمنتاج المرئي ، \nوالمونتاج المسموع ، وفن التواصل ، وفن الإلقاء . \n ..(وال -غريان)..