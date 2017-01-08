اختتام الدورة الثانية للإعلاميين الكشفيين بمدينة غريان .





غريان 8 يناير 2017 (وال) - اختتمت صباح اليوم بمقر مفوضية كشاف

غريان الدورة التدريبية الثانية للإعلام التي نُظمت بالتعاون مع مفوضية

كشاف ومرشدات الزاوية خلال الفترة من ( 4 إلى 8 ) من يناير الجاري .

وقد استهدفت الدورة (30) متدرباً من القادة الكشفيين من مفوضيات كشاف

غريان ، والزاوية ، وغدامس ، وطرابلس ، والساحل الغربي ، والخمس ، وزليتن

، ومصراتة .

وتخلل فعاليات الدورة العديد من المحاضرات في مجال الإعلام التي

ألقاها كل من القائد الكشفي \"عادل رجب\" ، ومدير راديو \"صداء\" بالزاوية

\"خليل زعيميط\" ، وكان لأستاذ التنمية البشرية \"عبد الله النويصري\" محاضرة

بعنوان \"فن الاتصال وإدارة الوقت\" .

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد فريق إعلامي داخل المفوضيات والأفواج

الكشفية في مجال إعداد وكتابة التقارير الإخبارية ، والمنتاج المرئي ،

والمونتاج المسموع ، وفن التواصل ، وفن الإلقاء .

..(وال -غريان)..